Orasele se pot inscrie pentru titlul de "Capitala Tineretului 2026"

Capitala Tineretului din Romania, program-cadru de tineret creat la nivel national, si-a redeschis, in mod oficial, sesiunea de inscrieri pentru 2026. Pana pe 30 iunie 2024, orasele romanesti isi pot depune candidatura in format electronic pe www.capitalatineretului.ro.Anual, un oras din tara primeste, in urma unui concurs de concepte, titlul de Capitala Tineretului din Romania si este sprijinit financiar cu un premiu de 50.000 de euro oferit de Banca Comerciala Romana. Astfel, organizatiile ... citește toată știrea