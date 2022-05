Orasul cu 1.000 de "ochi". Cum vrea primarul unui municipiu din Romania sa faca strazile mai sigure

Primaria Brasov a lansat licitatia pentru achizitionarea a peste 1.000 de camere video. Unele dintre acestea vor putea citi numerele de inmatriculare ale masinilor, altele vor putea analiza miscarea persoanelor si a obiectelor Brasovul a pornit serios pe urmele Londrei. In urma cu mai multi ani citeam ca pe o curiozitate stiri care veneau din capitala Regatului Unit si care anuntau ca Londra are un numar impresionant de camere video care supravegheaza toate strazile. In ultimii ani, camere au ... citeste toata stirea