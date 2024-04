Orasul etalon pentru Comprest

Incepand de marti, 16 aprilie, in Ghimbav sunt functionale doua noi eco-insule subterane, acestea fiind amplasate pe strada Victoriei nr. 4 (in spatele fostei centralei termice), in cartierul vechi de blocuri. Aceste eco-insule au fost montate de operatorul de salubritate care deserveste orasul Ghimbav, SC Comprest SA, care, in baza contractului de salubrizare incheiat cu Primaria Ghimbav, in care se prevede ca prestatorul trebuie sa realizeze astfel de investitii. Cele doua eco-insule sunt ... citește toată știrea