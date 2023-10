Atrocitatile militantilor Hamas, incepute sambata, 7 octombrie in Israel au sensibilizat comunitatea brasoveana. Astfel, luni, municipalitatea brasoveana a anuntat ca literele de pe Tampa si cladirea Primariei Brasov vor fi iluminate in culorile statului Israel. Totodata, primarul Allen Coliban a trimis un mesaj cetatenilor orasului Rsihon LeZion, oras infratit cu Brasovul si care a inregistrat raniti in urma atacurilor de sambata."In acest moment greu pentru statul Israel si pentru prietenii ... citeste toata stirea