ORASUL RASNOV: Procedura de atribuire autorizatii taxi - 17 decembrie 2024

Orasul Rasnov, cu sediul Primariei in Piata Unirii, nr. 12, tel. 0268230002 declanseaza procedura de atribuire a 13 autorizatii taxi avand numerele de ordine 33, 43, 51, 56, 57, 58, 61, 66, 69, 70, 71, 72 si 73, pentru transport persoane in regim taxi.Solicitantii vor depune pana in data de 17.02.2025 la registratura institutiei urmatoarele documente:a) cerere de participare;b) declaratie pe propria raspundere ca detine autorizatie de transport valabila;c) declaratie pe propria ... citește toată știrea