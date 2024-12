Orasul tot mai la moda din Romania unde se gasesc apartamente SUB 10.000 de euro

Preturile proprietatilor imobiliare au explodat in ultimii ani in Romania, mai ales in marile orase, dar exista inca localitati in care preturile sunt mai degraba simbolice.Este si cazul unui oras care incepe sa atraga tot mai multa lume, bazandu-se exact pe argumentul preturilor mici.Lupeni este unul dintre cele mai ieftine ... citește toată știrea