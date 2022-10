Orasul ucrainean Mykolaiv inca asteapta filtrele de apa de la Brasov

Primaria Brasov mai lucreaza, inca, la pregatirea documentatiei pentru achizitionarea unor filtre de apa ce urmeaza a fi donate orasului ucrainean Mykolaiv, a carui infrastructura de alimentare cu apa potabile a fost grav afectata de bombardamentele Armatei Federatiei Ruse. Intentia municipalitatii brasovene era ca dispozitivele necesare purificarii apei sa fie cumparate si livrate in regim de urgenta, motiv pentru care in sedinta de plen a Consiliului Local Brasov a si fost aprobata, in ... citeste toata stirea