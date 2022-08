Orasul ucrainean Mykolaiv va primi 80 de filtre de apa de din partea municipiului Brasov

Daca in cazul altor proiecte, consilierii locali brasoveni au avut lungi dispute in sedinta de plen din 25 august, in ceea ce priveste acordarea unui ajutor umanitar pentru orasul Mykolaiv din Ucraina, alesii au fost pe "aceeasi lungime de unda". Astfel, in urma deciziei forului deliberativ local, de la bugetul municipiului Brasov a fost alocata suma de 320.000 lei, pentru achizitionarea unor unitati de filtrare care vor purifica apa din reteaua de alimentare a orasului ucrainean.Conform ... citeste toata stirea