"Orbul gainii" pe ocolitoarea Brasovului

Inca un accident in zona unui punct de lucru al drumarilor! Panourile de 3 metri care marcau zona de santier temporar au fost "invizibile" pentru un sofer de camion care a intrat direct in masina drumarilor care lucrau joi, 6 februarie, pe ocolitoarea Brasovului."Din fericite, de aceasta data, au fost distruse doar semnalizarea si o autoutilitara care erau amplasate mult in spatele colegilor nostri. Este ciudat totusi cum soferul camionului nu a observat panourile de avertizare care au peste ... citește toată știrea