"Orchestra de suflatori", un concert special azi, la Sala Patria

Sala Patria va asteapta azi, 17 septembrie, de la ora 19.00, la un masterclass de instrumente de suflat. Pentru ca Brasovul are o puternica traditie in ce priveste instrumentele de suflat, un asemenea eveniment este o adevarata sarbatoare in orasul nostru."Acest program a fost foarte reusit din punct de vedere al colaborarii noastre cu Filarmonica, cu Facultatea de Muzica si cu Liceul de Muzica. Noi ne-am atins obiectivele pentru ca am avut o colaborare extraordinara, avem studenti si elevi ... citește toată știrea