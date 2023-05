Evenimentele deosebite se tin lant la Filarmonica Brasov.Joia aceasta, pe 11 mai, incepand cu ora 19, brasovenii sunt invitati la un nou concert simfonic, in cadrul caruia se vor interpreta mai multe piese in premiera.In deschiderea evenimentului se va interpreta Concertul pentru pian la patru maini in Si bemol major de Leopold Kozeluch, o auditie in premiera in Brasov. ... citeste toata stirea