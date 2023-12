Scolile sunt obligate sa transmita Serviciului Public de Asistenta Sociala (SPAS), in cel mult 15 zile calendaristice de la solicitare, situatia copiilor cu parintii plecati la munca in strainatate si situatia celor care au revenit in tara dupa o perioada de sedere in strainatate alaturi de parinti mai mare de un an, potrivit unui adrese a Ministerului Educatiei. Adresa este semnata de Florian Lixandru, secretar de stat in Ministerul Educatiei.Potrivit documentului trimis de Ministerul ... citeste toata stirea