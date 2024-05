Ordin de ministru: Saloanele nu au dreptul sa tatueze persoane sub 18 ani si nici sa faca piercinguri minorilor, decat in zona urechilor si cu acordul parintilor

Saloanele specializate nu au dreptul sa faca proceduri de tatuare cosmetica si artistica persoanelor sub 18 ani si nici proceduri de piercing corporal si implant dermal minorilor, decat in cazul in care respectivele proceduri se fac in zona urechii si cu acordul parintilor. Prevederile apar intr-un Ordin al ministrului Sanatatii prin care se aproba Normele de igiena pentru saloanele de infrumusetare si saloanele de tatuaj, piercing si implantare dermala si care a intrat recent in vigoare. ... citește toată știrea