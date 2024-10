Ordonanta secetei, publicata in Monitorul Oficial: sunt compensati financiar fermierii ale caror culturi agricole au fost calamitate in procente mai mari de 30%

Ordonanta de Urgenta a Guvernului, adoptata in sedinta din 9 octombrie, a fost publicata in Monitorul Oficial, partea I, marti, 15 octombrie, cu numarul 120/2024.Guvernul recunoaste seceta pedologica manifestata pe areale agricole extinse la nivel national in perioada septembrie 2023aEuro"august 2024, ca fiind fenomen meteorologic nefavorabil asimilat unei calamitati naturale, si instituie o schema de ajutor de stat sub forma de grant, denumita Schema, avand ca obiectiv acordarea de ... citește toată știrea