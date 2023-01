Respinsa de nenumarate ori, noua organigrama a Primariei Brasov va fi supusa, din nou, aprobarii Consiliului Local Brasov, in sedinta de plen din 31 decembrie.Schema de personal propusa spre aprobare in sedinta de plen de marti cuprinde 444 de posturi, plus trei de demnitate publica. Acelasi numar de angajati a fost propus si in organigrama respinsa de consilierii locali brasoveni in sedinta de plen din 30 decembrie 2022. ... citeste toata stirea