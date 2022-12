Organigrama Primariei Brasov, respinsa din nou de Consiliul Local Brasov

Primarul Brasovului, Allen Coliban, nu a convins nici in sedinta de plen din 29 decembrie Consiliul Local Brasov sa voteze noua organigrama a institutiei pe care o conduce. Organigrama propusa de edil cuprindea 444 de posturi, plus trei de demnitate publica, in conditiile in care in actuala schema de personal include 323 de posturi, plus cele trei de demnitate publica (primarul si cei doi viceprimari).In timpul sedintei de plen, primarul a spus ca este nevoie de o noua organigrama, care ... citeste toata stirea