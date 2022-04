Organigrama Primariei, respinsa inca o data de consilierii locali brasoveni

Organigrama Primariei Brasov nu a fost aprobata nici in sedinta de plen a Consiliului Local Brasov din 27 aprilie. In varianta supusa miercuri aprobarii Consiliului Local Brasov nu nai erau 400 de posturi, ci 363.In timpul sedintei de plen, primarul Brasovului, Allen Coliban, a declarat ca proiectul supus aprobarii nu este o modificare a organigramei in acceptiunea clasica a termenului. "Nu se infiinteaza compartimente noi si nici posturi de conducere. Se infiinteaza posturi pentru a acoperi ... citeste toata stirea