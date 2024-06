Organizatia "Salvati Copiii": Doar la maternitatea Polizu au nascut anul trecut 162 de mame cu varste intre 12 si 17 ani

Cu toate ca in anul 2022 Romania a inregistrat doar 4,59% din nasterile din UE, procentul ajunge la 28,14% pentru nasterile de la mame sub 18 ani si la 44,17% pentru cele de la mame pana in 15 ani, precizeaza Organizatia "Salvati Copiii" intr-un comunicat de presa.Dinamica nasterilor provenind din mame minore, pentru ultimii cinci ani (date Eurostat):2018: 8.621 de nasteri de la mame cu varsta sub 18 ani, dintre care 725 de la mame care inca nu implinisera 15 ani;2019: 8.457 de nasteri de ... citește toată știrea