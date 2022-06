Orgoliul vecinilor pentru un loc de parcare: Au licitat de la 144 lei/an la 6.500 lei/an pentru un loc de parcare in Astra

Miercuri, 22 iunie, Primaria Brasov a organizat o licitatie in vederea reatribuirii locurilor de parcare de resedinta din zona Astra. Cum in ultimii doi ani nu au mai avut loc astfel de licitatii, batalia a fost destul de mare pentru anumite parcari.Este vorba si de un loc de pe strada Hermann Oberth care a fost vizat de mai multi locatari din zona tinand cont ca majoritatea parcarilor de pe aceasta strada sunt de anul trecut parcari publice. In final, in competitie au ramas doar doua ... citeste toata stirea