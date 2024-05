Ori noi, ori Flavia Boghiu

Liderul Grupului PSD din Consiliul Local Brasov, Alexandra Crivineanu, dar si consilierul local PNL Pamela Diaconu ii cer viceprimarului Brasovului Flavia Boghiu (care este in concediu medical) sa isi respecte promisiunea si sa demisioneze. Astfel reprezentantele celor doua partide au amintit joi dimineata ca Flavia Boghiu a promis in 6 februarie 2024 ca, in cazul in care va fi transmisa in judecata in "Dosarul Catacombele", va demisiona din functia de viceprimar si din cea de consilier local. ... citește toată știrea