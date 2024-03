Orice, dar nu soldati pentru Ucraina

Romania nu va trimite combatanti in Ucraina, a declarat presedintele Klaus Iohannis marti, in cadrul unei conferinte de presa, alaturi de omologul sau din Muntenegru, Jakov Milatovic. "O posibila trimitere de combatanti in Ucraina nu poate fi luata in considerare sub mandat NATO, fiindca Ucraina nu este Aliat NATO. (...) "Romania nu va ... citește toată știrea