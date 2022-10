Ortodocsii il sarbatoresc pe Sf. Dimitrie, Izvoratorul de Mir

Sfantul Mare Mucenic Dimitrie, Izvoratorul de Mir, este pomenit in calendarul crestin ortodox la 26 octombrie. Sfantul Mucenic Dimitrie s-a nascut in cetatea Solun (Tesalonic), din parinti de neam bun si drept-credinciosi.Tatal sau era voievod in cetatea Solunului si era crestin. Dar nu indraznea sa marturiseasca public credinta in Hristos, caci atunci era mare prigoana asupra crestinilor din partea paganilor imparati."El avea in palatul sau o camara ascunsa de rugaciune, in care erau doua ... citeste toata stirea