Ortodocsii pe rit vechi se pregatesc sa sarbatoresc Anul Nou

Ziua de 13 ianuarie este una de mare sarbatoare pentru crestinii pe rit vechi, care sarbatoresc Anul Nou pe 13 ianuarie.Crestinii ortodocsi de rit vechi sarbatoresc trecerea in noul an in noaptea din 13 spre 14 Ianuarie, dupa calendarul Iulian. Aceasta sarbatoare este comemorata de credinciosii crestini de rit vechi, care fac parte din biserici ortodoxe care nu au preluat calendarul iulian indreptat precum si de crestinii