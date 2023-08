Politistii gorjeni au deschis o ancheta dupa ce au fost descoperite, miercuri, fragmente osoase care par a fi umane, intr-o cutie metalica aflata in podul unei biserici din Targu Jiu.O cutie metalica in care erau depozitate oase care par a fi de om a fost gasita, miercuri, in podul unei biserici din Targu Jiu, potrivit News.ro.Primele date arata ca osemintele par a fi foarte vechi si deshumate. Politia a deschis o ancheta pentru a stabili cum au ajuns fragmentele de schelet in podul ... citeste toata stirea