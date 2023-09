Primaria comunei covasnene Ozun le recomanda locuitorilor sa evite deplasarile in padure pentru a culege fructe, ciuperci sau lemne, dupa ce in ultimele zile prezenta unui urs a fost semnalata in satele Lisnau, Bicfalau si Magherus, scrie weradio.ro."In satele Lisnau, Bicfalau si Magherus a fost sesizata prezenta unui urs brun. Va rugam sa respectati masurile minime pentru evitarea unor incidente nedorite. Evitati deplasarile in padure pentru recoltarea de fructe de padure, ciuperci, lemne ... citeste toata stirea