Pablo Barragan, la Brasov

Unul dintre cei mai importanti clarinetisti ai generatiei sale, Pablo Barragan va avea doua concerte la Brasov, in aceasta saptamana.Nascut in Marchena (Sevilla) in 1987, Pablo Barragan este cunoscut publicului roman in special prin festivalul SoNoRo, dar joia aceasta, artistul va canta alaturi de orchestra Filarmonicii Brasov dirijata de maestrul francez David Molard Soriano.Apoi, sambata, tot de la 19.00, Pablo Barragan va sustine si un recital alaturi de violonistul brasovean Valentin ... citeste toata stirea