Cresa nr. 10 din Coresi sta cu lacatul pe usa si pare sa aiba aceeasi soarta precum cea a cresei nr. 9, de pe strada Apollo. Lucrarile au fost incheiate de mai bine de doua luni, iar in a doua jumatate a lunii august, reprezentantii municipalitatii brasovene anuntau deschiderea inscrierilor pentru aceasta unitate, prima construita in cartier, in ultimii 50 de ani.Inscrierile s-au incheiat, activitatile la cele noua crese de stat din oras au inceput, dar copiii de pe listele de la Cresa 10 ... citeste toata stirea