"Pacanelele" sau noi? Cum a rezolvat primarul conflictul din bloc

In urma sesizarilor scrise si inscrierilor in audienta la primarul orasului Rasnov privind zgomotul produs in zona unor sali de jocuri de noroc din cartierul Florilor, primarul Horia Motrescu i-a convocat intr-o sedinta pe locatarii care au facut sesizarile, pe operatorii salilor, pe reprezentantii Politiei Locale si pe cei ai Politiei Nationale. Dupa aceasta intalnire, s-a ajuns la un consens, astfel incat vecinii sa nu mai fie deranjati, iar salile sa poata functiona in continuare. ... citește toată știrea