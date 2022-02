Pacatul de Craciun, i-a venit pedeapsa. Preot, ridicat din Rasnov si dus 30 de luni la inchisoare: a omorat un om si l-a abandonat pe drum

Vlad Postolea (foto), preotul de la Ormenis, judetul Brasov, a fost condamnat definitiv la doi ani si sase luni de inchisoare cu executare. Preotul a accidentat mortal un pieton in 2020, in a treia zi de Craciun (27 decembrie 2020, orele 17.20), dupa care a fugit de la locul faptei.Accidentul s-a petrecut in Feldioara, pe DN 13, iar politistii l-au identificat pe autor in scurt timp de la petrecerea evenimentului. Vlad Postolea avea la momentul accidentului 36 de ani, iar barbatul pe care l-a ... citeste toata stirea