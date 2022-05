Joi, 12 mai, in jurul orei 23.30, politistii au fost sesizati, prin apelul unic de urgenta 112, cu privire la producerea unui accident de munca la nivelul unei societati comerciale din municipiul Fagaras, judetul Brasov. La fata locului, politistii au stabilit faptul ca "un tanar, in varsta de 29 ani, fiind in timpul programului de lucru, in timp ce desfasura activitati specifice liniei de munca, ar fi suferit leziuni ... citeste toata stirea