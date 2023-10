Politistii din cadrul Serviciului Rutier Brasov au transmis Parchetului un dosar penal intocmit unui pacient spitalizat din propria-i prostie. Beat si fara permis, s-a urcat in masina, iar consecintele au fost grave."Accidentul s-a produs la data de 10 octombrie, cand, in jurul orei 22.30, politistii rutieri au fost directionati sa se deplasese pe drumul comunal DC 36, din localitatea Feldioara, unde un autovehicul a parasit partea carosabila si a ajuns in santul drumului", apare consemnat in ... citeste toata stirea