Pacientii cu Covid-19 care au nevoie de repaus, vor primi concediu medical doar dupa confirmare, iar remuneratia va fi de 85%, ca in cazul altor boli, nicidecum 100%, asa cum s-a procedat pana de curand. Este o masura cuprinsa intr-o ordonanta de urgenta emisa in luna octombrie 2023."Aceste concedii medicale, care sa dadeau pe izolare, se puteau da retroactiv; au intrat in normalitatea concediilor medicale, ceea ce inseamna ca pacientul trebuie sa vina repede la medicul de familie, astfel ... citeste toata stirea