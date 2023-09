Desfiintata in luna august, Unitatea de Asistenta Medico-Sociala de la Sanpetru nu si-a lasat pacientii pe drumuri. Astfel, potrivit informatiilor oferite de administratia judeteana brasoveana consilierului judetean Aurel Agache, in momentul desfiintarii, la unitatea amintita mai erau internate 50 de persoane. Mai exact, conform unei declaratii facuta de ales in sedinta de plen a Consiliului Judetean Brasov, 6 dintre pacienti au fost mutati la Spitalul Clinic de Psihiatrie si Neurologie Brasov, ... citeste toata stirea