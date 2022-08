"Pacientul" cautat de Politie

Duminica, 7 august, in jurul orei 20.00, un barbat, in varsta de 33 ani, care conducea un moped pe raza localitatii Ticusu Nou, a cazut intr-un sant pluvial, iar ulterior a parasit locul producerii accidentului rutier. Era insa ranit si a fost nevoit sa cheme Salvarea, astfel ca "la scurt timp dupa producerea accidentului rutier, barbatul a fost preluat de catre un echipaj medical si transportat la spital, in vederea efectuarii de investigatii medicale", potrivit raportului de caz al IPJ.Nu a ... citeste toata stirea