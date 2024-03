"Pacientul UE": baza medicala de date comuna pentru statele europene

In curand, toti cetatenii statelor membre UE care vor dori sa se trateze in spitalele si clinicile din strainatate ar putea s-o faca mult mai rapid, dar si mult mai eficient. Parlamentul European si Consiliul Uniunii Europene au decis infiintarea unei baze de date medicale comune care va permite accesul medicilor la informatiile pacientilor din toate tarile membre.Avantajele unui astfel de sistem sunt extrem de numeroase. Pentru ca diagnosticul si tratamentul se vor face mult mai rapid, vor ... citește toată știrea