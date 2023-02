"Pactul pentru Lectura", ce are drept scop sa contribuie la combaterea analfabetismului functional si sa "reaseze cititul printre prioritatile romanilor", a fost lansat luni, 13 februarie, sub forma unei petitii online si va fi prezentat oficial in 15 februarie, de Ziua Nationala a Lecturii. Initiativa apartine Asociatiei Editorilor din Romania, iar petitia poate fi semnata de oricine, pe petitieonline.com.Initiativa, ce insista pe nevoia ca autoritatile sa ia masuri, este semnata, ca petitie ... citeste toata stirea