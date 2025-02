Padurarii de la Brasov, chemati in ajutor la Predeal in "lupta" cu ursii

Primaria Predeal a semnat un contract in vederea prevenirii si combaterii atacurilor ursilor in oras. Contractul a fost semnat cu Regia Locala a Padurilor Kronstadt, iar valoarea totala a platilor pe care Primaria ar urma sa le faca padurarilor este de 207.900 lei fara TVA, respectiv 247.401 lei cu TVA.Practic, edilii vor plati 7.325,00 lei/luna Regiei, care va trebui sa se ocupe de gonirea ursilor care ajung in intravilanul statiunii din fondul ... citește toată știrea