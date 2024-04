Padure urbana, la Victoria. Peste 200 de voluntari au plantat la Victoria timp de doua zile

O ampla actiune ,,verde" s-a desfasurat in orasul Victoria in zilele de 12 si 13 aprilie a.c. Actiunea a fost realizata de Asociatia Act for Tomorrow, unul dintre cele mai mari ONG-uri de mediu din Romania, fiind finantata prin programul "Romania planteaza pentru maine", initiata de OMV Petrom. Astfel se va realiza in orasul de la poalele Fagarasilor prima padure urbana.,,Ne-am petrecut ziua ca o comunitate unita, careia ii pasa de viitor, plantand oxigen pentru generatiile viitoare. Totodata, ... citește toată știrea