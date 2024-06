Padurea parc a Brasovului, extinsa cu peste 450 de hectare de hectare

Infiintata in anul 2022, printr-o hotarare de Consiliu Local, padurea parc a Brasovului urmeaza a fi extinsa de la 1.767,50 ha la 2.226,00 hectare. Extinderea a fost propusa de Regia Publica Locala a Padurilor Kronstadt si urmeaza a fi supusa aprobarii Consiliului Local Brasov, in sedinta de azi, 28 iunie, dupa ce joi, 27 iunie, in Comisia juridica, proiectul de hotarare a obtinut aviz pozitiv.Reprezentantii regiei au precizat in sedinta Comisiei juridice ca suprafata totala de 458,50 de ... citește toată știrea