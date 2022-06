Padurea virgina de la Sinca, inclusa in patrimoniu UNESCO, are peste 300 de ani. Cel mai inalt brad din Romania, 62,5 m este pe Valea Strambei, la Sinca

Padurile virgine sunt ultimele zone de pe glob in care natura supravietuieste in forma sa pura, fara nici un fel de interventie umana. Eco-regiunea carpatica mai gazduieste inca 322 000 hectare, iar 18% din ele au sunt incluse in arii protejate. Regia Publica Locala Ocolul Silvic Padurile Sincii RA a identificat, in 2010, o suprafata de 351,80 ha care poate fi incadrata in categoria de paduri cu valoare ridicata de conservare, insemnand interzicerea exploatarii lemnului sau a altor produse. ... citeste toata stirea