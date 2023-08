Valoarea pagubelor facute de ursi si lupi, in judetul Brasov, de la inceputul anului pana in prezent, se ridica la aproape 200.000 de lei, anunta Agentia de presa Rador, care citeaza Radio Brasov.Din datele inregistrate de Agentia de Protectie a Mediului Brasov, cele mai multe pagube au fost in gospodariile localnicilor din Homorod, Apata, Sercaia, Mandra si Sambata de Sus. ... citeste toata stirea