Ziua si dosarul penal pentru alcool la volan... iar, la Brasov.Astfel, joi, 16 iunie, in jurul orei 21.30, un barbat, in varsta de 54 ani, care conducea un autovehicul pe strada Poienelor din municipiul Brasov, a fost depistat cu o alcoolemie de 0,92 mg/l alcool pur.Vineri, 17 iunie, in jurul orei 2.25, Politia a fost chemata pe strada Ioan Popasu ... citeste toata stirea