"Pai uite frate, si Politia..."

Politistii, cel putin cei de la Circulatie, se remarca in ultima perioada printr-o lipsa totala din "peisajul" brasovean. Dar si cand ies de prin birouri, se fac vazuti.Asa cum s-a intamplat in seara de luni, 4 martie, cand o masina a IPJ Brasov a stationat o perioada buna de timp intr-un loc in care a incurcat serios traficul la o ora de varf pe Bulevardul Iuliu Maniu. Asta, desi pe partea cealalta a strazii sunt amenajate parcari si erau chiar 8 locuri de parcare nefolosite la acel moment. ... citește toată știrea