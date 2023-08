Daca in urma cu multi ani se discuta despre un Palat al Justitiei in Centrul Civic al Brasovului, acum pentru construirea acestuia este luata in calcul o alta zona a orasului, cartierul Noua. In acest sens, Curtea de Apel Brasov a depus la Primaria Brasov o cerere de alocare a unui teren pe strada Lacurilor din cartierul Noua, solicitare ce a fost aprobata de Consiliul Local Brasov in luna martie.Terenul a fost primit cu titlu gratuit pentru o perioada de 49 de ani, iar acum, ... citeste toata stirea