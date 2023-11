Peste 1.500 de pacienti cu boli cronice progressive, copii si adulti din peste 270 de localitati defavorizate din judetele Brasov, Alba, Giurgiu, Ilfov, Bihor si Bacau au beneficiat in ultimii 2 ani si jumatate de servicii gratuite de ingrjire paliativa, gratie proiectului PALcomunitate, finantat prin Granturile Norvegiene in cadrul Programului Dezvoltare locala.Proiectul a asigurat accesul la servicii de paliatie in mediul rural si in orase mici, acolo unde, de regula, echipele ... citeste toata stirea