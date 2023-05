Sfarsitul saptamanii va aduce inca o invitatie la Feldioara - editia a XI-a a evenimentului "Sarbatoarea Rusaliilor" care va avea loc duminica, 4 iunie. Scopul evenimentului este de a incuraja continuarea unei traditii frumoase - Batutul armizinilor, o declaratie de dragoste care consta in "batutul" in pamantul din fata casei fetei iubite a unei perechi de mesteceni tineri. "Feciorii sunt cei care indeplinesc acest frumos obicei, in cete, iar bucuria noastra este mare sa vedem tinerii care se ... citeste toata stirea