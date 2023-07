Asa cum anuntam saptamanile trecute, 1019 copii au ramas pe lista de asteptare pentru a ocupa un loc la cresele din sistemul public din Municipiul Brasov.Avand in vedere ca pentru anul 2023-2024, in Municipiul Brasov sunt 1070 de locuri disponibile la cresele din sistemul public, este evident ca situatia este critica si orice spatiu liber aflat in proprietatea municipalitatii, potrivit pentru desfasurarea unor activitati de educatie timpurie, trebuie sa fie urgent amenajat pentru a veni in ... citeste toata stirea