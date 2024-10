Pana duminica, nopti "cu minus". Urmeaza cele mai friguroase zile din aceasta toamna

Pentru urmatoarele zileAgentia Nationala de Meteorologie (ANM) anunta temperaturi sub 0 grade C la nivelul intregii tari, un episod friguros care va dura pana duminica, 20 octombrie."Perioada aceasta va fi caracterizata in special de temperaturi scazute pe parcursul noptilor, pentru ca suntem intr-o situatie care favorizeaza scaderea temperaturilor in primele ore ale diminetii, urmand ca mai ales vineri, sambata si duminica, sa avem temperaturi sub 0 grade nu numai in zona depresionara, acolo ... citește toată știrea