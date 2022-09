Pana in 15 octombrie pot fi depuse dosarele pentru obtinerea locuintelor sociale

Directia de Asistenta Sociala Brasov aduce la cunostinta persoanelor interesate ca in aceasta perioada se deruleaza activitatea de preluare a dosarelor solicitantilor de locuinte sociale.Solicitantii sunt rugati sa depuna cererile pana la data de 15 octombrie 2022.Locuintele sociale se repartizeaza de catre autoritatile administratiei publice locale care le au in administrare pe baza criteriilor stabilite anual de acestea, in conditiile legii si de ele pot beneficia, in ordinea de ... citeste toata stirea