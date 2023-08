Riscul ca pierderea fertilitatii masculine sa devina o problema ireversibila pentru specia umana este real. Societatea Italiana de Andrologie (SIA) semnaleaza pericolul celui mai rau scenariu: in 2070 posibilitatea ca barbatii sa aiba copii s-ar putea diminua, daca stilul de viata si conditiile de mediu nu sunt modificate, pe langa comportamentele legate in mod logic de scaderea ratelor de fertilitate, precum abstinenta sexuala, din ce in ce mai frecventa in randul tinerilor si cresterea ... citeste toata stirea